Daniel Radcliffe trata de enterrar a 'Harry Potter'

La década en que Daniel Radcliffe encarnó al mago adolescente más famoso del mundo todavía sigue presente en las pesadillas del actor británico, ya que todavía no ha podido pasar página y zafarse así de la sombra de su aclamado personaje en la gran pantalla.

A pesar de que han pasado más de dos años desde que se cerrara la saga cinematográfica, el intérprete asegura que le está costando afrontar nuevos papeles en el mundo del celuloide por la tendencia del público a identificarle irremediablemente con 'Harry Potter', una asociación que molesta al artista porque teme que esta dinámica reste credibilidad a sus futuras actuaciones.

"No ha habido una sola película que me haya ayudado a romper definitivamente con la identidad de Harry, que haya convencido al público de que solo soy un actor capaz de dar vida a millones de personajes. Sé que no se pueden borrar de un plumazo más de 10 años de mi vida, pero a veces es frustrante encasillarse y que te vinculen a un solo personaje con tanta fuerza", se sinceró durante una rueda de prensa del festival de cine de Toronto.

Sin embargo, Daniel está convencido también de que su consagración como actor versátil es solo cuestión de tiempo, un período de transición que aprovecha para rodar tantas y tan variadas películas como le sea posible. Eso explica que el joven intérprete presente en el certamen de cine canadiense tres filmes independientes y de naturaleza controvertida, 'The F Word, 'Kill Your Darlings' y 'Horns', una serie de originales proyectos que, en su opinión, contribuirán a difuminar progresivamente el recuerdo de 'Harry Potter'

"Creo que estas tres cintas son parte de ese proceso de transición que necesito para cambiar oficialmente de rumbo profesional, aunque no espero que esos cambios se produzcan de la noche a la mañana. De hecho, prefiero no hacer planes a largo plazo en la industria del cine, porque es un negocio inestable y muy duro", reveló el simpático artista inglés, quien sin embargo también reconoce soñar con una carrera tan larga y fructífera como la del veterano Dustin Hoffman.

"Dustin Hoffman siempre ha sido mi gran ídolo y el mejor referente que tengo para construir mi trayectoria. Él es el vivo ejemplo de que los bajitos también podemos triunfar en esta profesión", bromeó.



