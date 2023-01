Daniel Radcliffe se sintió intimidado al conocer a James McAvoy

El actor Daniel Radcliffe nunca se sintió intimidado al trabajar junto a actores de la talla de Gary Oldman o Alan Rickman en la franquicia de 'Harry Potter', pero no pudo evitar ponerse nervioso al conocer en persona a James McAvoy antes de rodar juntos 'Victor Frankestein' porque era fan de muchas de sus películas.

"Estaba más impresionado con James de lo que en un principio estuve con algunos de los actores veteranos de 'Harry Potter'. Cuando conocí a Maggie Smith tenía nueve años y no tenía ni idea de quién era. No había visto 'La plenitud de la señorita Brodie'. Por suerte no me sentí intimidado por toda esa gente. Pero cuando conocí a James... ¡crecí viendo 'El último rey de Escocia'! 'Bailo por dentro' fue una película muy importante para mí y recuerdo perfectamente cómo me obsesioné con 'Expiación'. Y de pronto estaba trabajando con él. Fue muy intimidante", contó Daniel a la revista Total Film.

El talento de James superó todas las expectativas de su compañero de rodaje, que considera que hizo un trabajo "extraordinario".

"Es increíble todo lo que aporta al personaje. Es jodi**mente extraordinario", añadió Daniel.

Además, ambos actores congeniaron a la perfección y se pasaron los momentos de parón en el rodaje haciendo travesuras.

"El departamento de arte creó un dibujo precioso, una imagen vascular del monstruo, y nosotros le dibujamos un pene adicional muy largo", confesaba anteriormente James en una entrevista a la misma publicación.