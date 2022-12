Daniel Radcliffe se relaja en un coffee shop de Ámsterdam

El actor Daniel Radcliffe ha disfrutado de unos días de asueto en Ámsterdam, durante los cuales decidió visitar uno de sus famosos coffee shop, el Joa Green House, donde se puede comprar y fumar marihuana a discreción.

Aunque Daniel no es el único artista que ha visitado el popular establecimiento, al cual sus dueños definen como "el hogar de amantes de la hierba, estrellas internacionales y expertos en cannabis", ya que según su página web otras estrellas de Hollywood como Kevin Spacey, Pierce Brosnan, Burt Reynolds, Woody Harrelson y Wesley Snipes han pasado anteriormente por el establecimiento, así como cantantes tan populares como Miley Cyrus, Gwen Stefani y Rihanna.

Cada cierto tiempo el artista necesita unos días para relajarse y desconectar de sus responsabilidades, ya que como él mismo reveló recientemente vive sometido a demasiada presión debido a los altos estándares de exigencia que se impone a sí mismo en todo lo tocante a su carrera profesional.

"En el fondo, creo que me veo obligado a poner toda esa presión sobre mí mismo porque quiero hacerlo lo mejor posible. Puede que no sea la manera más saludable de desenvolverse, pero sinceramente, desde que tenía 20 años, en cada entrevista que he hecho me han preguntado sobre la posibilidad de que fracase como actor. Así que cuando te recuerdan esa posibilidad tan a menudo, empiezas a reaccionar. Mi manera de hacerlo era diciéndome: 'Que les joda*, así puedes ser atrevido ahora, tomar unas cuantas decisiones arriesgadas y ver a dónde te llevan'", señalaba al diario The Guardian.

Por: Bang Showbiz