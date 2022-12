Daniel Radcliffe se declara un romántico

Se dice que una interpretación es más sencilla si el actor comparte cualidades con su personaje, pero no le ha sucedido así a Daniel Radcliffe con su trabajo en la película 'What If'. El actor británico, que saltó a la fama en la piel del joven mago Harry Potter, interpreta esta vez el papel de Wallace, un estudiante de medicina que deja sus clases y se enamora de su mejor amiga [Zoe Kazan], con cuyo carácter ha encontrado más de una similitud.

"Soy bastante romántico, al menos tanto como mi personaje en la película. He llegado a sorprender a las personas con viajes a Nueva York y ese tipo de cosas. Aunque a veces me sale el tiro por la culata", confesó el intérprete en el estreno en Londres de la cinta.

Sin embargo, y aunque conocía muy bien algunos rasgos del carácter de su personaje, Radcliffe no tuvo el trabajo más fácil durante el rodaje.

"[Ser un romántico] es muy divertido. Pero cuando estaba preparando la película no creo que pensara: 'Esto es comedia romántica' así que tengo que actuar de este modo. Solamente preparas el personaje. Él [Wallace] es el personaje más parecido a mí que he interpretado", aseguró el actor británico.