Daniel Radcliffe no puede quitarse el estigma de Harry Potter

A pesar de que Daniel Radcliffe ha protagonizado varias películas desde que pusiera punto y final a su participación en la saga Harry Potter allá por 2011, el actor británico sabe que el popular mago es el personaje por el que se le conoce y por ello nunca podrá librarse de las comparaciones entre él y los futuros personajes a los que interprete.

"No hay una película en la que haya conseguido que el público no me mire como si fuera Harry Potter", señaló el artista a la emisora británica BBC Radio 2.

Es lógico que sus fans le asocien con el joven mago, un rol que interpretó durante más de una década, la mayor parte de su carrera como actor, pero Daniel sabe que la mejor receta para separar su imagen definitivamente de la de Potter es trabajar en diferentes tipos de películas.

"Estoy intentando crecer como actor trabajando en proyectos que sean lo más diversos e interesantes posible", añadió.

El actor espera con impaciencia el día en que, tras estrenar una película no tenga que escuchar comentarios sobre "cómo se está alejando de Harry Potter".

"Ojalá llegue el día en que después de estrenar una película no se hable de mí en ese aspecto".