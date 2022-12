Daniel Radcliffe cree que 'no sería nadie' sin Harry Potter

Aunque el intérprete británico ha tratado de distanciarse progresivamente de su condición de ídolo de la literatura juvenil, en el fondo su aclamado papel en la saga de 'Harry Potter' sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón y, como él mismo reconoce, continúa siendo la base desde la que afronta cualquier otro proyecto interpretativo. Sin embargo, pese al eterno agradecimiento que siente por su álter ego, Daniel Radcliffe está dispuesto a volar mucho más alto.



"Todo lo que he conseguido en la vida se lo debo a 'Harry Potter' y a J.K. Rowling [su autora]. Sin él hoy en día no sería nadie ni podría estar aventurándome en nuevos proyectos . Harry ha sentado las bases de toda mi trayectoria profesional y eso jamás lo olvidaré. Sería muy egoísta por mi parte despreciar esa etapa de mi vida, pero como ya he dicho muchas veces, necesito cambiar de aires y probar nuevas cosas", reveló el artista al diario Daily Telegraph.



Otra de las razones por las que Daniel Radcliffe solo tiene palabras de cariño y agradecimiento a la saga cinematográfica que protagonizó durante 10 años reside en el ímpetu y la motivación que estas películas han aportado a su personalidad, ya que ahora el actor no teme enfrentarse a ningún tipo de personaje por complejo que sea.



"Fueron siete películas llenas de todo tipo de escenas: de acción, de amor, y de largas y profundas conversaciones sobre temas sustanciales. En el fondo, mi papel en la saga me ha colocado en situaciones muy variadas que me han preparado muy bien como actor. Ahora me siento muy cómodo y, sobre todo, tremendamente motivado cuando me comprometo a nuevos proyectos que deben sacar mi faceta más versátil", indicó.



Fuente: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO



Daniel Radcliffe huye del alcohol y las drogas

Daniel Radcliffe no encarnará a Freddie Mercury

Publicidad

Katy Perry y Daniel Radcliffe coquetean a través de la prensa