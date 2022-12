Daniel Radcliffe cayó gravemente enfermo tras beber anticongelante

El actor Daniel Radcliffe cayó gravemente enfermo en el set de rodaje de su última película, 'Horns', tras beber accidentalmente un vaso de agua con anticongelante -que había sido añadido a las tuberías de su tráiler para evitar que se congelasen con las bajas temperaturas-, pese a lo cual tardó semanas en descubrir cuál había sido el motivo de su malestar.

"En Canadá hace mucho frío y como medida de precaución para que el agua no se congele en las tuberías por la noche, lo que hacen es añadirle anticongelante. Así que lo que sale de los grifos de las caravanas es agua no potable. Me imagino que llevará algo de anticongelante. El problema es que yo no lo sabía, y me puse tremendamente enfermo", explicó el intérprete en el programa 'Conan'.

"Un par de semanas después, cuando fui a beber otra vez un vaso de agua en el tráiler de maquillaje y peluquería todo el mundo se asustó, me dijeron: '¿Pero qué estás haciendo? No puedes beber ese agua, es una locura'", añadió.

Tras descubrir que el anticongelante había sido el responsable de su misteriosa enfermedad, Daniel quiso asegurarse de que el incidente no había sido debido a un despiste suyo al pasar por alto las señales de advertencia.

"Nunca había visto ningún cartel. Después de que me lo dijeran regresé a mi tráiler y me puse a comprobar si había carteles, y no los había. En ningún sitio decía: 'No bebas agua'. Pero bueno, sencillamente fue un accidente", concluyó.