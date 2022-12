Daniel Radcliffe 'aprende' a ser mejor amante

El que fuera protagonista de la saga 'Harry Potter' está tan satisfecho con las mejoras que ha experimentado últimamente en lo referente a las artes amatorias, que no duda en decir alto y claro que está aprendiendo cada día a ser mejor amante y, sobre todo, a disfrutar al máximo de los momentos de intimidad que le ofrece el dormitorio y las buenas compañías.

"Soy de los pocos actores que puede afirmar públicamente que su primera vez no estuvo nada mal, tuve suerte de hacerlo con una chica a la que conocía muy bien, que me guió perfectamente y que me ayudó a relajarme. Pero la verdad es que desde entonces he mejorado mucho, he aprendido a ser mejor en la cama y ahora puedo presumir de haber tenido grandes experiencias en lo que al sexo se refiere", confesó al diario Daily Star.

Publicidad

Sin embargo, hasta hace relativamente poco el joven actor necesitaba recurrir a grandes dosis de alcohol para encontrar la calma y sacar a relucir todo su encanto personal junto a una atractiva mujer, una circunstancia de la que ahora se arrepiente al haberse percatado de que la actividad sexual es mucho más placentera si se practica completamente sobrio.

"Hubo un momento en el que no me atrevía a hacer el amor con una chica a menos que estuviera borracho, porque los nervios me dejaban paralizado en el momento en que llegábamos a la habitación. Con el tiempo me he dado cuenta de que las mejores experiencias de tu vida hay que vivirlas cuando eres plenamente consciente de lo que haces. El sexo sin alcohol es mucho más divertido y satisfactorio", apuntó.