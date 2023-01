Dakota Johnson teme que '50 sombras de Grey' arruine para siempre su vida

A la actriz Dakota Johnson le preocupa que su papel en la película 'Cincuenta sombras de Grey' vaya a afectar de manera negativa a sus relaciones personales para el resto de su vida, ya que actualmente los hombres no se atreven a acercarse a ella porque piensan que le interesa el sadomasoquismo, al igual que a su personaje en la ficción.

"Alguna gente piensa que es algo que me interesa realmente, en mi vida privada, y no es el caso. Soy actriz, finjo. Pero supongo que es algo que le sucede a muchos actores: la gente piensa que en la vida real son como los personajes que interpretan", explicó Dakota al periódico Daily Mirror.

Pero en el fondo Dakota -que continúa soltera desde que concluyó su relación con Matthew Hitt en 2015- prefiere no tener pareja para poder concentrarse así en su trabajo.

"Mi vida ha cambiado drásticamente. A veces me siento sola, pero entonces veo películas y leo libros y me alegro de tener tiempo para hacer esas cosas. Aprecio mi soledad. Afortunadamente mi trabajo es una distracción tan grande que no pienso en los hombres demasiado a menudo. Toda mi concentración está puesta en mi trabajo ahora mismo", añadió.