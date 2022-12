Dakota Fanning no pone edad al amor

Tras más de un año de relación, la actriz Dakota Fanning (20) ha llegado a la conclusión de que los 13 años de diferencia que la separan de su novio, el modelo británico Jamie Strachan (33), suponen más una ventaja que un inconveniente, ya que le permite "experimentar" en el terreno sentimental junto a un compañero más maduro.

"Estoy muy feliz. Creo que el amor es muy importante y es muy divertido contar con alguien con quien puedas experimentar todo tipo de cosas. Hace que todo sea un poco más especial. La gente se enamora de quien se enamora, y hay que aceptarlo. Ya hay que someterse a demasiadas reglas en esta vida como para no aceptar además lo que sientes", aseguró la joven al periódico The Times.

Puede que sea el hecho de contar con el apoyo de una pareja más versada en los sinsabores de la industria del espectáculo lo que ha ayudado a que, a diferencia de algunas de sus compañeras de profesión, Dakota no permita que los comentarios sobre su aspecto físico afecten a su autoestima.

"No me provoca ningún tipo de emoción. No cambia la manera en que me siento conmigo misma. Da lo mismo que alguien diga algo positivo o negativo sobre mi aspecto, porque al final es un comentario puntual. No afecta a mi vida ni a mis sentimientos. La gente debería poder llevar lo que quisiera y ofrecer la imagen que le apeteciera", concluyó.