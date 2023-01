Cruz Beckham se estrena oficialmente como cantante por una buena causa

David y Victoria Beckham no podrían sentirse más orgullosos de su hijo Cruz (11), que este mismo miércoles ha lanzado su primer tema original como cantante, 'If Every Day Was Christmas' [Si Cada Día Fuera Navidad], cuyos beneficios irán a parar íntegramente a la asociación benéfica Global's Make Some Noise destinada a ayudar a jóvenes en situaciones de pobreza o exclusión social en Reino Unido.

El sencillo ha sido producido por Rodney Jerkins, un antiguo conocido y colaborador de Victoria durante su etapa como componente de las Spice Girls, mientras que la carrera musical de Cruz será manejada a partir de ahora por Scooter Braun, el responsable de convertir en una estrella a Justin Bieber.

Como todo padre orgulloso de los logros de su retoño, el exfutbolista ha querido utilizar sus redes sociales para promocionar el debut como cantante pop del joven, que esta misma mañana ha tenido la oportunidad de escuchar su canción sonando en la radio mientras desayunaba junto al resto de su familia antes de acudir al colegio.

"Hoy no es un día normal. Me siento muy orgulloso de mi hombrecito y de que esté ayudando a otros niños del Reino Unido con los beneficios de su tema navideño", escribió David en su cuenta de Instagram junto a un vídeo en el que se puede ver a su hijo sentado a la mesa y experimentado una mezcla de emociones, entre emoción, incredulidad y algo de vergüenza, mientras su voz suena de fondo.

El propio Cruz decidió abrirse un perfil en la misma plataforma ayer martes -en el que ya cuenta con más de 140.000 seguidores y diez publicaciones- para ayudar a dar la mayor difusión posible a su debut musical, en el que canta: "Si pudiera cumplir solo un deseo, sería muy sencillo, que todos los días fueran Navidad y pudiera pasarlos a tu lado".