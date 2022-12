Critican a Jennifer Lopez y Kim Kardashian por regar el césped en plena sequía

La cantante Jennifer Lopez y la estrella televisiva Kim Kardashian han logrado enfurecer a sus vecinos californianos por la actitud poco solidaria que estarían demostrando al "derrochar" agua regando el césped de sus respectivas mansiones en plena sequía, a pesar de que las autoridades han fijado una multa de 100 dólares para prevenir los despilfarros innecesarios, según informa el periódico New York Post.

En el caso de la diva del Bronx, ni siquiera las advertencias del resto de residentes de la exclusiva urbanización Hidden Hills, donde se encuentra su casa, han conseguido hacerle cambiar de parecer.

"Se ha mostrado bastante desdeñosa. Ha dicho: 'Bueno, solo tendré que pagar algunas multas, ¿qué van a hacer?'", aseguró una fuente al mismo medio.

El verdor del jardín de la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' y de su marido, el rapero Kanye West, también les ha convertido en personas non gratas en su vecindario, donde no aprecian su falta de interés en los esfuerzos que la comunidad está realizando para preservar agua.

"Las flores y los setos de los Kardashian están justo ahí, en nuestras caras. Es ofensivo. Puedes sentir el frescor cuando pasas al lado", apuntó otro informante.

Sin embargo, la portavoz de Kim -que recientemente aseguró que solo se lava el pelo cada cinco días en respuesta a la sequía- ha desmentido las acusaciones asegurando que ni a ella ni a su marido les preocupa que su césped se seque.

"No estoy al corriente de la frondosidad [de su jardín] en Calabasas. Kim se toma la sequía muy en serio y ha hecho algunas modificaciones en la propiedad. No tiene ningún problema en dejar que su césped se ponga marrón", afirmó Ina Treciokas.

La polémica en torno a las propiedades de Jennifer y Kim también ha afectado a otras estrellas, como Barbra Streisand, Hugh Hefner, Khloé Kardashian o Jessica Simpson después de que el New York Post publicara una serie de fotografías aéreas tomadas por el fotógrafo John Chapple en las que se puede apreciar el buen estado en el que se encuentran sus jardines.

La cantante Barbra Streisand ha querido salir al paso de las críticas a través de su representante, quien ha afirmado que está intentando evitar todo consumo de agua innecesario en su hogar.

"Ha reducido su consumo de agua en un 50% en los últimos meses y va a seguir tomando medidas para conservar el agua", aseguró el representante de Streisand al periódico.

Por: Bang Showbiz