Cristian Castro no descarta dedicarse a la diplomacia

Desde sus inicios interpretativos en las telenovelas mexicanas, pasando por su exitosa carrera musical y, más recientemente, su reinvención como estrella del heavy metal, el cantante Cristian Castro (39) tiene a sus espaldas una extensa y prolífica trayectoria en el mundo del espectáculo, una de las razones que le habría llevado a plantearse dar un cambio radical a su vida en el terreno profesional antes de cumplir los 40, animándose a probar suerte en el mundo de la política y la diplomacia.

"Yo siempre felicito mucho a los mexicanos que han conseguido llegar a congresistas o concejales. A mí también me gustaría volverme político, por supuesto. Si alguien como Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California, por qué no iba a poder yo ser embajador", aseguró el artista mexicano al programa 'Suelta la Sopa' de la cadena Telemundo.

Publicidad

Parece ser que el una vez polémico Cristian Castro -padre de Simone Candy (9) y Mikhail Zaratustra (6) junto a su exmujer Valeria Liberman, y de Rafaella (6 meses), fruto de una relación con Paola Erazo- está decidido a iniciar su cuarta década de vida dejando atrás los tiempos en que sus fotografías en tanga en las redes sociales o sus declaraciones definiéndose como "una lesbiana" le convertían en el centro de la atención mediática.

De hecho, el intérprete ya ha comenzado a fantasear con la posibilidad de abandonar la soltería junto a la mujer de sus sueños, la actriz Marjorie de Sousa, un romance que de fraguarse se ajustaría a la perfección a la excéntrica personalidad del "gallito de oro" ya que nunca ha conocido en persona a la venezolana, a quien hace unos días le hizo llegar un mensaje a través de la televisión anunciando su intención de conquistarla.

"Me encanta estar de coqueto pero ya es hora de sentar cabeza y formalizar con alguien, y hay alguien que está muy guapa... quiero mandarle un beso desde 'El Gordo y la flaca' a Marjorie de Sousa. Mi amigo Roberto Palazuelos ya me la va a presentar. Sobre los hijos... yo voy a tener más y está una venezolana que me gusta mucho y que ya dije su nombre", confesaba recientemente al programa de televisión 'El Gordo y la flaca' de la cadena Univisión.