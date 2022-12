Courteney Cox y Johnny McDaid anuncian su compromiso matrimonial

La que fuera protagonista de la mítica serie 'Friends' y el guitarrista de Snow Patrol solo llevan seis meses de relación, pero la intensidad y la complicidad que se desprende de esta historia de amor les ha llevado ya a dirigirse a sus seguidores de las redes sociales para comunicar orgullosos que están preparando su paso por el altar.

"Nos hemos comprometido, ¡vamos a casarnos!", escribió Courteney Cox (50) con evidente entusiasmo en su perfil de Twitter, un mensaje idéntico al que Johnny McDaid (37) lanzó a sus fans de la misma plataforma para hacer gala de la estupenda sincronización que define estos días a los dos enamorados.

Publicidad

La primera vez que la idílica pareja quiso presentarse en público como tal tuvo lugar en la fiesta que la también actriz Jennifer Aniston - amiga personal de Courteney tras más de 10 años trabajando juntas- organizó en su casa de Los Ángeles para celebrar la llegada de la Navidad, una cita a la que siguieron muchas más en los meses siguientes y que, al final, acabaron derivando en una colaboración profesional que llevó al músico a involucrarse activamente en 'Just Before I Go', el debut como cineasta de Courteney Cox.

Tan fructíferas fueron esas semanas de trabajo conjunto, que el artista norirlandés no lo dudó un segundo a la hora de confesar al mundo que había terminado "hipnotizado" ante el genio artístico exhibido por su chica, un talento profesional que también contribuyó a que su vínculo personal fuera mucho más sólido y a que los sentimientos que se profesaban el uno al otro ganaran en intensidad.

"Es simplemente impresionante ver cómo Courteney es capaz de conjugar en su película conocimientos interpretativos, de realización e incluso musicales. Tiene la capacidad de hacer que todos esos elementos funcionen perfectamente y en armonía. No sé, solo puedo decir que me siento afortunado de haber sido parte de esto, de haber llevado nuestra relación a nuevos niveles de creatividad y de cariño mutuo", aseguraba Johnny en la presentación del citado filme.