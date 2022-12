Courteney Cox se quedó sin palabras al conocer a Mick Jagger

La actriz Courteney Cox se quedó sin palabras durante una cena con amigos en la que coincidió con Mick Jagger.

"Estaba cenando enfrente de Mick Jagger en la casa de unos amigos, y estaba realmente nerviosa. No tenía nada que decir, ni una palabra, ni una. Creo que hablé sobre la comida y su sabor. Fue increíble", revelaba la intérprete a la revista People.

Aunque Courteney se quedase sin palabras ante Mick Jagger, la actriz es una persona muy charlatana en su día a día, para diversión de su hija Coco (10) -fruto de su fallido matrimonio con David Arquette.

"Diría que la palabra más inapropiada que digo empieza por 'F'. Intento tener cuidado cuando estoy con Coco, pero ella rápidamente me hace saber que ya conoce esa palabra, y me dice: '¿ahora puedo decirla yo?", explicó la actriz.

Pero la intérprete -comprometida con el integrante del grupo Snow Patrol Johnny McDaid- tiene también otros malos hábitos.

"Nunca soy puntual. Lo intento ser. Pero me lío y me pierdo. Simplemente no soy buena gestionando el tiempo", confesó.

A pesar de que la fama llamó a su puerta hace ya años, a Courteney le sigue encantando que sus fans la reconozcan.

"Ayer, cuando estaba parada en un semáforo, un mendigo me reconoció por la serie 'Friends'. Le di dinero y le dije que era yo. Estaba emocionada por tener un fan", reveló.