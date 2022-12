Controladora: Rihanna prohíbe amistades a Karim Benzema

Por muy ilusionada que esté la cantante Rihanna con su nuevo novio, sus amigos más cercanos no ven con buenos ojos la relación que ha iniciado con el jugador del Real Madrid Karim Benzema, especialmente después de que hayan salido a la luz unas fotografías de él junto a la modelo Karrueche Tran, exnovia del cantante Chris Brown, con quien Rihanna mantuvo un tormentoso noviazgo.

"Rihanna no es capaz de creérselo ¡no consigue librarse de Karrueche! Le gusta Karim, pero ha dejado muy claro que no quiere volver a pasar por algo como lo de Chris", asegura una fuente cercana a la estrella a la edición estadounidense de la revista OK!

Publicidad

Hasta ahora el noviazgo entre Rihanna y el deportista parecía ir viento en popa gracias a que, en esta ocasión, la intérprete tuvo la oportunidad de conocer al francés a través de llamadas y mensajes de texto antes de comenzar su idilio.

"La relación ha tardado un tiempo en despegar, pero ella dice que eso es lo que la hace especial. Es el primer chico al que se ha tomado el tiempo de conocer antes de lanzarse de cabeza a por él. Le ha estado diciendo a la gente que nunca ha experimentado nada parecido en toda su vida y que confía en Karim como si fuera su mejor amigo", revelaba una fuente a la revista LOOK.

Rihanna habría experimentado además un cambio radical de actitud gracias a Karim, padre de una niña de 16 meses, Mélia, fruto de una relación anterior.

"Rihanna parece haber vivido una transformación radical. Ha pasado de decir que no cree en la monogamia a comentar que solo quiere estar con una persona. Todo es por Karim, la ha conquistado", añadía el mismo informante. Mientras otro señalaba: "Creo que en el fondo a Rihanna le encantaría que le propusiera matrimonio. Y Karim ya ha insinuado que tiene el ojo puesto en un anillo de diamantes para ella. Pero por el momento está disfrutando de su compañía. Parece feliz por primera vez en mucho tiempo".

Publicidad

Por: Bang Showbiz