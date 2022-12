Conor Maynard quiere grabar una canción con Zayn Malik

El cantante Conor Maynard conoció al excomponente de One Direction Zayn Malik en el estudio de grabación, donde se encontraba grabando material como solista, y su voz le dejó impresionado.

"Hoy he conocido a Zayn, estaba en el estudio con Naughty Boy trabajando en su nueva música. Me pareció muy callado pero muy amable. ¿Qué si me gustaría trabajar con él? Tiene una voz increíble, así que eso sería realmente genial. Es gracioso, los fans de One Direction una vez hicieron una canción falsa que era un dueto entre Zayn y yo, así que a lo mejor es lo que tiene que pasar", confesó a la revista Now.

Sin embargo, Conor no cree que Zayn esté tan entusiasmado como él con la idea.

"Sería un poco extraño, antes de hoy, la única comunicación que había tenido con él era cuando alguien le tuiteó para preguntarle que a quién prefería, si a mí o a Justin Bieber, ¡y él contestó Bieber!", añadió.

Conor es de los que piensan que la marcha de Zayn de One Direction era inevitable: "Creo que lo de que Zayn abandonara One Direction tenía que pasar en algún momento. Que lo dejara estando el grupo en la cima demuestra que no estaba allí por dinero. Debió sentir que esa etapa de su vida había terminado. Debió ser muy estresante para él".