¡Confirmado!: un segundo bebé llega a las vidas de Carles Puyol y Vanesa Lorenzo

El exfutbolista Carles Puyol ha anunciado a través de las redes sociales el embarazo de su pareja, la modelo y diseñadora Vanesa Lorenzo, que dará a luz a su segunda hija el próximo mes de enero.

"Estamos muy felices de comunicarles que esperamos nuestra segunda hija para enero", escribió Puyol en Twitter junto a una foto posando con Vanesa en la playa.

Los rumores de que Puyol y Vanesa, que ya son padres de una niña, Manuela, que nació en enero de 2014, estaban esperando un bebé saltaron a finales del pasado mes de junio, aunque ambos han preferido esperar hasta ahora para confirmar la noticia, aprovechando que se encuentran tomándose un merecido descanso en Ibiza.

Este segundo embarazo obligará a Vanesa a reducir su hasta ahora apretada agenda profesional, que siguió manteniendo tras el nacimiento de su primera hija a pesar de que ella misma reconocía recientemente que se le hacía muy duro separarse de su familia.

"Disfruto cada segundo de mis viajes como si no hubiera un mañana, intentando recuperar parte de ese tiempo para mí, y no quiero sentirme mal por eso. Mi maternidad y mi proyecto familiar, que es lo más importante de mi vida, me hacen estar partida en dos cuando estoy fuera. Ya ningún viaje es igual que antes y muchas veces me sorprendo mirando los mismos vídeos y fotos de mi hija una y otra vez", confesaba Vanesa en su blog para la revista Harper's Bazaar.

Por Bang ShowBiz