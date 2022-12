Confesiones de One Direction: Niall siente nauseas frente a las cámaras

A pesar de que los componentes de One Direction ya están más que acostumbrados a las cámaras y las entrevistas, lo cierto es que Niall Horan (21) no puede mantener los nervios bajo control cada vez que tiene que actuar en televisión, hasta el punto de sentir náuseas justo antes de situarse frente a las cámaras.

"Nunca vuelves a casa después de un concierto de One Direction comentando lo tranquilo que fue. Suelen ser los conciertos más escandalosos del planeta. Pero curiosamente, siendo honesto, reconozco que las actuaciones televisivas son lo que más nervioso me pone. De hecho, me produce tanta tensión que muchas veces siento que estoy a punto de vomitar", confiesa el cantante en un extracto del libro 'One Direction: Who We Are' publicado en el periódico The Sun.

Uno de sus peores recuerdos fue el de los momentos previos a la actuación de One Direction en los premios American Music Awards de 2013, donde Niall se vio obligado a contener sus nervios delante del mismísimo Justin Timberlake.

"Antes de salir al escenario, Justin Timberlake volvía de recoger un premio y recuerdo que dijo a los chicos, '¿Este es el nivel de la gente de aquí?' Para poner peor las cosas, a medida que se alejaba del escenario Justin vino a saludarnos y yo me contuve, casi a punto de tragarme mi propio vómito. Al final fue todo bien, pero esos nervios son horribles", revela.