Confesión: conoce el lado más tímido de James Franco

Puede que en la gran pantalla suela interpretar a seductores con un sex appeal arrollador, pero en la vida real el actor James Franco está muy lejos de destilar la misma labia que sus personajes, ya que desde que pusiera punto final a su relación con Ahna O'Reilly en 2011 tras cinco años de noviazgo su timidez suele suponer un obstáculo a la hora de conocer a potenciales nuevas parejas.

"Siempre he sido un poco tímido cuando se trata de conocer mujeres. Pero al menos con los años he ido mejorando y ya soy capaz de hablar y sentirme cómodo la primera vez que conozco a una chica. Obviamente, todavía soy un poco aprensivo en ciertas ocasiones, pero generalmente todo suele suceder de forma natural", confesó el intérprete a la revista Loaded.

Lo cierto es que el intérprete no es ajeno a todas las dificultades que acarrea su fama en el terreno sentimental, sobre todo después de verse obligado a disculparse públicamente por coquetear con una admiradora de 17 años a través de las redes sociales. Aunque en ese momento James aseguró que no era consciente de la edad de la joven y que solo estaba intentando "conocer a alguien", muchos quisieron ver en el incidente una estrategia para promocionar su película 'Palo Alto'.

"Ya no me importa lo que digan. He tratado de lidiar con este asunto de ser una celebridad de maneras diferentes, y por eso mismo me he expuesto a mí mismo a ese tipo de críticas", concluyó.