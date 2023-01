Con fuertes argumentos, Amber Rose reprende a un rapero machista y racista

El rapero Kodak Black no tuvo reparo alguno en confesar hace unos días que le resultaban más atractivas las mujeres de piel clara que aquellas que presentan un tono más oscuro al considerar que las primeras eran más "sensibles y vulnerables", dos adjetivos muy poco efectivos para disimular un posible gusto por las mujeres sumisas que, por si eso no fuera suficiente, parece nacer de un claro prejuicio racial.

Teniendo en cuenta el trasfondo ofensivo que se desprende de estas palabras, la respuesta de la modelo Amber Rose -mestiza y de profundas convicciones feministas- no se hizo esperar y por ello echó mano de su perfil de Instagram para condenar duramente las palabras del polémico músico ante sus más de 15 millones de seguidores.

La ex del también rapero Wiz Khalifa , con el que tiene un hijo de cuatro años llamado Sebastian, publicó un vídeo del susodicho junto a un elaborado y vehemente alegato que le sirvió, en primer lugar, para animar a todas las mujeres a apoyarse las unas a las otras ante este tipo de ataques gratuitos sin importar el color de su piel o su origen étnico.

"No hay nada que pueda hacer para cambiar el hecho de tener la piel clara, pero por encima de todo ¡soy mujer! Tenemos que permanecer unidas y educar a la sociedad y a los hombres como este [Kodak Black] que tienen ¡madres negras! No debemos permitir que los hombres o la gente dictamine qué tipo de mujer está de moda o es más bonito. ¡Todas somos inteligentes y tenemos la capacidad de ser geniales! No importa nuestro lugar de origen o nuestro aspecto físico. Por si nadie te lo dice, ¡eres preciosa y yo estoy aquí para decirte que lo eres!", escribió.

Por otro lado, la exstripper recoge en el mencionado texto algunas de las experiencias más duras que ha venido viviendo al respecto desde su infancia hasta la vida adulta, lo que sin duda refuerza sus argumentos sobre lo injusto y absurdo que resulta seguir discriminando a las personas en función de factores meramente circunstanciales como la raza y el sexo.

"Sé que, desgraciadamente, al ser de piel clara siempre me ha sido fácil conseguir trabajos de modelaje, chicos y otro tipo de oportunidades, pero no me había dado cuenta de ese privilegio hasta que he sido mayor. Cuando me crié en Filadelfia, fui a una escuela donde solo había negros. Yo era la 'blanca', a la que los chicos no querían y que no era tan guay como las chicas de piel morena. ¡Ser negro era lo guay! Yo tenía una madre negra pero un padre más blanco que la nieve y yo resulté ser tan blanca como él. Me tumbaba a tomar el sol para ponerme tan morena como podía. Miraba a las chicas de color de mi clase y deseaba ser como ellas. Las chicas morenas se metían conmigo, me tiraban del pelo y querían pelearse conmigo por ninguna razón. Poco podía imaginarme entonces que, a pesar de ser tan jóvenes, la sociedad les estaba enseñando a odiarme. La sociedad les decía que chicas como ellas no eran tan bonitas como yo solo por su aspecto físico. A medida que me he hecho mayor, he tenido que lidiar con el racismo, y le preguntaba a los directores de mis videoclips que por qué no no había chicas con la piel oscura. Incluso cuando era stripper, contrataban solo a una o dos chicas de color porque no querían que nadie dijera que ese club era demasiado 'negro'", manifestó.

En los últimos años, la también cantante se ha convertido en una de las voces más influyentes del feminismo en la cultura popular estadounidense, como lo demuestra el hecho de que siga circulando por la esfera virtual su intervención del año pasado en el programa 'It's Not You, It's Men', en la que sacó a relucir una vez su elocuencia para desmontar la indignante teoría que parecían defender otros contertulios del espacio televisivo, que insinuaban que la responsabilidad de ciertas agresiones sexuales residía en el revelador atuendo de las víctimas en cuestión.

