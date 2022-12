Como sus hermanos, asi quiere Yoko Ono a Paul McCartney y Ringo Starr

La artista Yoko Ono, que estuvo casada con el ex Beatle John Lennon durante más de una década antes de su asesinato en 1980, afirma que entre ella y el resto de componentes del grupo británico, Paul McCartney y Ringo Starr, existe una buena relación a pesar de que a ella siempre se le ha culpado de crear tensiones entre su fallecido marido y sus compañeros, hasta el punto de provocar su separación.

"Sé que a ellos también les resultó muy difícil, pero no hablan del tema. De hecho, la típica actitud de 'vamos a mantener la cabeza alta' era algo muy propio de John. Nosotros también tuvimos que enfrentarnos a un montón de dificultades, pero cuando lo hacíamos nos decíamos: 'Vale, vamos a ignorar todo eso'. No creo que el resto de Beatles hayan tenido que pasar por tantas cosas, John era el que se llevaba la mayoría de los golpes. Pero sé que cada uno lo está haciendo lo mejor que puede. En realidad les quiero como a hermanos", asegura Yoko al periódico The Guardian.

Parte del "gran cariño" que la viuda de Lennon siente aún por los dos supervivientes de la mítica banda de Liverpool -George Harrison falleció en 2001- nace de la admiración que siente hacia ellos.

"Por mi parte, les tengo un gran cariño porque han hecho algo increíble por el mundo, y especialmente por los jóvenes", añade.

Aunque Yoko ha tenido ciertos problemas con McCartney relacionados con los créditos de la autoría de las canciones que este compuso con Lennon, ella asegura que ninguno de ellos ha sido tan grave como se ha querido dar a entender.

"De alguna manera siento como si nos forzaran a enfrentarnos en un cuadrilátero, y así es como la gente nos percibe. Pero eso no es lo que hacemos en realidad".

