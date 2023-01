¿Cómo soportar las críticas en redes sociales? Gigi Hadid y Zayn Malik dan sus consejos

La modelo Gigi Hadid (20) se siente muy afortunada de contar con el apoyo de su novio, el cantante Zayn Malik (23), para ayudarle a lidiar con las críticas y la negatividad que recibe a través de las redes sociales.

"Lidiamos con las críticas y con los 'trolls' gracias a que nos tenemos el uno al otro. Esa es la gran diferencia entre mantener una relación con alguien que pertenece a esta industria o con alguien que no. Es algo que solo puedes comprender cuando lo has experimentado tú mismo", explica la maniquí en la revista LOVE.

Otra de las personas a las que recurre Gigi cuando los comentarios negativos comienzan a afectarle demasiado es su amiga Kendall Jenner , que siempre encuentra las palabras adecuadas para tranquilizarla.

"Vivo con mi mejor amiga del instituto, pero generalmente llamo a Kendall [cuando ya no puedo más] porque ella es la que siempre me dice: 'No necesitas preocuparte por eso, olvídalo'. Y sé que si a ella le funciona esa filosofía, a mí también", añade.

Desde el punto de vista de la joven modelo, las estrellas femeninas deberían ser las primeras en apoyarse las unas a las otras para dar ejemplo al resto del mundo.

"Creo que eso es lo más importante. No somos solo nosotras, hay muchas mujeres en la industria del entretenimiento que se apoyan entre ellas y que están demostrando que es mucho mejor ser amables entre nosotras en lugar de crueles. Creo que esa es una de las cosas que hace única a nuestra generación".

Por: Bang Showbiz