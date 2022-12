¿Cómo acabaron juntas en la cama Jennifer Lawrence y Kris Jenner?

La actriz Jennifer Lawrence es una fan incondicional del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians', por lo que sus amigos quisieron darle una sorpresa invitando a la matriarca del mediático clan, Kris Jenner, a la fiesta de cumpleaños que celebró en una mansión privada de Hollywood. La velada acabó con las dos mujeres fotografiándose abrazadas sobre una cama, una imagen que Kris quiso compartir más tarde en las redes sociales.

"Jen celebró su cumpleaños con un grupo de sus amigos más íntimos en una mansión privada en Hollywood Hills. Sus amigos se pusieron en contacto con Kris Jenner para invitarla a celebrar con ellos el cumpleaños de Jen, ya que ella es una yonki de la televisión y le encanta 'Keeping Up With the Kardashians'", explica una fuente a Us Weekly.

Durante la celebración, Kris bebió mucho vino blanco y tuvo el bonito detalle de invitar a la joven actriz a acompañarle a un concierto de su yerno Kanye West, marido de su hija Kim Kardashian.

"Kris fue directa a la fiesta nada más aterrizar en Los Ángeles. Empezó a beber mucho vino blanco y terminó muy borracha. Incluso llegó a decir: '¡Tengo que dejar de beber!'. Además, invitó a Jen a ir con ella al festival FYF ese domingo para ver actuar a Kanye West", añade la misma fuente.

Por su parte, Jennifer -que cumplió 25 años el pasado 15 de agosto- se divirtió bailando y cantando con su famosa invitada.

"Jen no paró de reírse mientras bailaba con Kris. También estuvieron cantando en el karaoke juntas, no pararon de reírse durante toda la noche", revela el mismo informante.

Kris sorprendió a todos sus seguidores cuando compartió en su cuenta de Instagram la fotografía junto a Jennifer en la cama para agradecerle el haberla invitado a su fiesta.

"Feliz cumpleaños pedazo de m**rda. Dios mío, te quiero Jennifer Lawrence. Gracias por hacer de esta una noche para recordar... aunque nos pillaran... Te quiero, feliz cumpleaños", escribía Kris junto a la imagen.

Bang Showbiz.