Colin Farrell realizó un 'ritual de ruptura' para dejar de fumar

El actor Colin Farrell encontró la forma perfecta de dejar de fumar realizando un ritual simbólico en el que quemaba una carta en la que explicaba su decisión de dejar el dañino hábito.

"Escribí una carta de ruptura al espíritu del tabaco. Cogí una sartén y puse la carta con el resto del tabaco, después puse un poco de parafina sobre ella y encendí una cerilla que creó una gran nube que subió al cielo. Desde ahí no he vuelto a fumar un cigarrillo en dos años", explica el intérprete de 39 años a la revista Men's Health.

Publicidad

A pesar de que el actor lleva soltero cinco años, él insiste en que está "bien" con respecto a su vida sentimental, ya que ahora su prioridad son sus dos hijos, James (11) y Henry (5), fruto de dos relaciones previas.

"No es que no me sienta solo a veces, pero lo llevo bien. Los aspectos más importantes de mi vida están muy lejos de cualquier lugar en el que se requiera una cámara. Tú interpretas tu papel y concedes entrevistas, pero no te extiendes demasiado, ni te pones una máscara, ni cambias tu nombre. Cuando llegas a casa lo único que te importa es que tu hijo no se ha comido su sándwich de pavo o que ya no le gusta el aguacate, por lo que tienes que buscar algo nuevo para que coma", añade Colin.