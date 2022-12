Colin Farrell prefiere estar soltero, así está alejado de los paparazzi

El actor Colin Farrell es reacio a rehacer su vida sentimental porque cada vez que encuentra una nueva pareja su existencia se complica enormemente debido al acoso de los paparazzi.

"Soy muy cauteloso a la hora de embarcarme en nuevas relaciones. Básicamente he estado soltero durante los últimos cinco años, aunque adoro a las mujeres. Resulta complicado involucrarse en algo y poner a una persona bajo los focos de la atención mediática debido a que soy una celebridad. Siempre eres reticente a poner a alguien en esa situación a no ser que estéis muy enamorados y ambos estéis dispuestos a lidiar con la atención que vas a recibir en todos lados. ¡Ser soltero es mucho más fácil!", aseguró el intérprete a la edición británica de la revista OK!

Colin, que es padre de James (11), fruto de su relación con la modelo canadiense Kim Bordenave, y de Henry (5), a quien tuvo con su expareja, la actriz Alicja Bachleda-Curuś, dejó atrás hace mucho tiempo el estilo de vida salvaje por el que se hizo en gran parte famoso.

"Llegué a Los Ángeles desde Dublín y fue un shock cultural. Trabajaba y salía de fiesta sin parar. Y ni siquiera tenía tiempo para pensar en qué quería hacer con mi vida. Me vi envuelto en una locura y me lo pasé como nunca. Pero ese es el tipo de vida que te hace sentirte vacío en ocasiones".

Por Bang ShowBiz