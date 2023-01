Claire Danes dejó de ser 'rarita' cuando entró en la universidad

La actriz Claire Danes se tomó un descanso en su carrera en 1998 para acudir a la prestigiosa universidad de Yale con la esperanza de que estar rodeada de otros jóvenes de su edad le ayudase a aprender cómo interactuar con la gente.

"Quería intentar socializar un poco más porque estaba empezando a sentirme un poco extraña, un poco al margen de mi generación, de mis contemporáneos. Y eso suponía un problema. ¿Funcionó? Sí, aprendí a pensar de manera analítica, básicamente aprendí a leer y a escribir y dejé de ser 'rarita'. ¡Y aprendí a pasar el rato con la gente!", revela la intérprete en una entrevista a la edición británica de la revista Marie Claire.

Publicidad

Ahora Claire está volcada en su personaje de Carrie Mathison de la serie 'Homeland', aunque también tiene ganas de interpretar un papel más "humano" y de retomar su pasión por la danza.

"Todavía sigo explorando a Carrie. A lo mejor debería hacer algo con un toque más humano, donde no haya tanto en juego y no estemos todo el rato salvando el mundo. En realidad, me encantaría volver a bailar, pero voy a ser una mujer de mediana edad en un abrir y cerrar de ojos. Aunque es cierto que Juliette Binoche hizo una pieza de baile cuando ya tenía 40, ¿no es verdad? Si ella puedo hacerlo, a lo mejor yo también".