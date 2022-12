Cindy Crawford se sintió 'honrada' por poder participar en el vídeo 'Bad Blood' de Taylor Swift

La modelo Cindy Crawford no se lo pensó dos veces cuando Taylor Swift le propuso interpretar el papel de directora del colegio en el vídeo musical del tema 'Bad Blood'. Es más, aceptó la colaboración antes de que la cantante tuviera tiempo de explicarle la idea.

"Taylor se puso en contacto conmigo y me propuso hacerlo. Antes de que me explicara la idea le dije: '¡Apúntame!'. Me sentí honrada de que me lo pidiera. Realmente lo estaba. Y creo que ella se sintió honrada de que le dijera que sí", revela la supermodelo a la revista Prestige Hong Kong.

Y no era para menos, porque aunque Taylor reunió a gran cantidad de caras conocidas para su videoclip -entre ellas Lena Dunham, Selena Gomez, Kendall Jenner y Cara Delevingne- su principal objetivo era tener a la supermodelo de los noventa entre el reparto.

Para Cindy, por su parte, supuso una gran experiencia en la que "conectó" a la perfección con Taylor y sus compañeras.

"Creo que es genial que de alguna manera la generación más joven se fije en mí, y para mí supuso una buena forma de conectar con la generación más joven... El impacto mediático de Taylor es enorme. Ella dijo que quería rendir un homenaje a mi generación, eso fue algo bonito", añade.