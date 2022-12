Cindy Crawford está orgullosa de haber sido madre mayor

La supermodelo Cindy Crawford -madre de Presley (16) y Kaia (14) junto a su marido Rande Gerber- cree que tomó la decisión correcta al escoger ser madre mayor, ya que tuvo tiempo para ser "egoísta" y construir su propia vida antes de asentarse y formar una familia.

"Mi madre tuvo hijos muy joven, y le funcionó muy bien, pero para mí fue genial no ser madre joven. Pude ser egoísta con mi tiempo a los veinte, intentando descubrir quién era yo y qué quería. Cuando finalmente tuve niños, ya estaba preparada para dejarme a mí misma en un segundo plano, o tercero, o cuarto... De repente, tus prioridades cambian. Estaba preparada para que otra cosa fuera el centro de mi vida", explica Crawford en la edición canadiense de la revista Elle.

Cindy estuvo casada por primera vez con Richard Gere en 1991, pero su "cuento de hadas" terminó tan solo cuatro años después del enlace, algo que la dejó destrozada en un primer momento aunque le aportó una visión más "realista" de las relaciones, que le ha servido con su actual pareja.

"El otro momento importante de mi vida fue el final de mi primer matrimonio. Era como un cuento de hadas. Pensarías que yo no creía en los cuentos de hadas tras perder a mi hermano y que mis padres se divorciaran, pero todos queremos creer en la versión del amor que ofrecen las películas. Fue doloroso, y me hizo darme cuenta de que tenía que mirar mis relaciones de forma más realista. Debemos dejar a un lado esa versión de fantasía de lo que es una relación, es como jugar a disfrazarse. Fui a una terapeuta de pareja y me preguntó algo muy importante: '¿Estas buscando un alma gemela o un marido? No tienen por qué ser la misma cosa. Un marido es algo sólido y sabes que quieres tener niños con él y sabes que él estará ahí'. La terapia me ayudó a apreciar el concepto de solidez, de los pilares. Llevo con Rande cerca de 20 años y él es ahora mi alma gemela. Somos capaces de crecer juntos", añade Cindy.