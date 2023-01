Cindy Crawford: 'Amal Clooney tiene un sentido de la moda increíble'

La mujer del actor George Clooney, la abogada Amal Clooney, no necesita ayuda de su amiga Cindy Crawford a la hora de elegir su guardarropa porque la propia modelo admite que tiene un estilo impecable.

"Amal es una persona con un sentido de la moda increíble, así que no necesita mis consejos... Supongo que de vez en cuando sí que hablamos de moda, pero desde luego no nos ponemos a analizar revistas juntas. Más bien ella me pregunta cuál es mi fotógrafo favorito. Se interesa por mi vida, igual que yo me intereso por la suya", explicó la maniquí a People.

Pero lo que más fascina a Cindy de la abogada no es su sentido de la moda, sino su personalidad.

"Creo que una de las cosas que más me gusta de Amal es que no solo es interesante -resulta muy interesante hablar con ella-, sino que también muestra interés por tu mundo. Puede hablar con mis hijos de sus cosas y conmigo de mis libros o de mis negocios", añadió.

El propio Clooney ha reconocido que su mujer es tan inteligente que en ocasiones se siente como un "idiota" cuando habla con ella.

"Muchas veces me siento idiota hablando con mi mujer. Eso nunca es bueno", aseguraba el actor al New York Daily News.

Amal y Clooney celebraron su primer aniversario de boda recientemente, aunque no quisieron organizar nada especial para la ocasión y, de hecho, el actor ni siquiera le compró un regalo a su mujer.

"A veces te limitas a ir a cenar, ya sabes. Este año era solo nuestro primer aniversario, y no quieres tirar la casa por la ventana en el primero. Tienes muchos otros por celebrar", aseguraba a Extra.