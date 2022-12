Cindy Crawford alaba la forma en que George y Amal Clooney afrontaron su boda

La supermodelo Cindy Crawford fue una de las afortunadas que acudió -acompañada de su marido Rande Gerber, dueño de la marca de tequila Casamigos junto al actor- al enlace de George y Amal Clooney en Venecia el pasado septiembre, lo que le sirvió para ver en primera persona lo bien que sobrellevaron el enorme interés que despertó su boda.

"Creo que George y Amal decidieron, lo que me parece muy inteligente por su parte, que o gastaban tiempo y energía tratando de mantenerlo en secreto o simplemente decían: '¿Sabes qué? Nos casamos en Venecia y vamos a organizar una enorme fiesta y a hacer lo que queramos'. Y eso es lo que hicieron y los respeto mucho por ello", afirmó Cindy a ES Magazine.

Publicidad

A la maniquí estadounidense -madre de Presley (15) y Kaia (13)- no le importó tampoco la atención mediática que rodeó el enlace, porque lo vivió como una gran fiesta en donde llegó incluso a saludar a algún paparazzi amigo tras la ceremonia.

"Claro que eres consciente del interés. Pero al final hasta terminamos hablando con los paparazzi porque conocíamos a uno de ellos de Los Ángeles. Todo el mundo estaba ahí celebrando el gran día de sus amigos. Yo siempre he tratado de vivir mi vida así. Nunca he querido cambiar mis planes por el hecho de pensar si va a haber paparazzi o no", añadió.