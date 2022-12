Christina Aguilera quiere ser un mamá sexy

La cantante Christina Aguilera -madre de Max (6 años), fruto de su matrimonio con Jordan Bratman, y de Summer (4 meses), hija de su prometido Matthew Rutler- confiesa ser muy diferente cuando está en casa a cuando está en el escenario.

"Cuando estoy en casa estoy en pantalones de deporte con mis hijos. Hay dos lados en mí: la persona que abraza y canta canciones a sus hijos antes de dormir y la persona que se sube al escenario, la extrovertida, la artista. Es importante para mí expresar ese lado de mí misma [estando en familia]. Pero no hay muchas oportunidades, aunque me aseguro de arreglarme y ponerme glamurosa de vez en cuando. Ya sea poniéndome maquillaje en los ojos, usando una fragancia especial o probando un nuevo y divertido color de uñas, cualquier cosa femenina y sexy", contó a la edición estadounidense de la revista OK!

Pero Christina cree que es más importante para las nuevas madres "estar saludables y ser felices" consigo mismas antes que hacerlo para otros.

"Se trata de conseguir alcanzar un lugar en el que te encuentres segura en tu propia piel, sin necesidad de necesitar la aprobación de otros para gustarte. Todas las mujeres tienen un sex appeal innato. A veces solo meterte en una bañera de burbujas es lo que te hace relajarte y sentirte sexy al mismo tiempo", añadió.