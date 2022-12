Christina Aguilera evita los restaurantes para perder peso

Aunque la cantante solía disfrutar de sus platos preferidos en los restaurantes más exclusivos de todo el mundo, Christina Aguilera decidió enterrar su gusto por la gastronomía y su pasión por la cocina más elaborada para recuperar su esbelta silueta de estrella del pop, una decisión que combinó con una estricta dieta alimenticia y una exigente rutina física que le han ayudado a perder 22 kilos.

"En los últimos tres meses Christina evitó comer fuera de casa, porque no quería ponerse ningún tipo de obstáculo en su objetivo de perder peso y recuperar la forma física", desveló una fuente a la revista Life & Style.

Uno de los principales testigos de este cambio drástico en la figura de la artista ha sido el productor del popular programa televisivo 'La Voz', Mark Burnett, quien se ha esmerado como nunca a la hora de contribuir a la nueva dinámica alimenticia y deportiva de una de las juezas más populares en la edición estadounidense del concurso musical.

"Christina está en un estado de forma impresionante; parece una atleta profesional. Está realmente feliz y está más guapa que nunca. Se la ve llena de energía y está increíble", confesó Burnett al mismo medio.

Luciendo una estilizada anatomía de tan solo 48 kilos, la artista estadounidense asegura encontrarse ahora en un excelente momento de su vida, ya que a la felicidad que inunda su hogar gracias a su hijo Max Liron --fruto de su relación con su exmarido Jordan Bratman-- se une ahora el buen humor que destila Christina tras haber recuperado su añorada silueta.

"En este momento de mi vida me siento más sexy que nunca y eso que trato de no ejercitar mi cuerpo en exceso porque me encanta sentirme atractiva de una forma natural", reveló la intérprete en el programa de televisión estadounidense 'The Tonight Show With Jay Leno'.

Aunque la vocalista es consciente de que la actividad física es esencial para esculpir su cuerpo, Christina reconoció que prefiere pasar el tiempo con su hijo de cinco años antes que ejercitarse duramente en un gimnasio.

"Si tengo que escoger entre ir al gimnasio o estar con mi hijo después de un día duro de trabajo, créeme que no tengo dudas. Me quedo con mi hijo", confesó durante la entrevista televisiva.

Por: Bang Showbiz