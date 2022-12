Christina Aguilera adelgazó gracias al Reiki

Con el objetivo de recuperar la atractiva silueta con la que saltó al estrellato, la cantante Christina Aguilera se sumergió en una exhaustiva y saludable rutina que consistía en seguir una dieta baja en carbohidratos y, sobre todo, en someterse a la terapia de salud japonesa conocida como Reiki.



"Christina logró bajar de peso gracias a las técnicas del método Reiki, que tiene como objetivo limpiar el cuerpo, las emociones y el espíritu. Es una filosofía de vida que le ayudó a comer saludablemente y también le ayudó en el proceso de adelgazamiento. Hoy en día sigue viendo a un especialista en Reiki tres veces por semana. Otros de sus trucos fueron seguir una dieta baja en carbohidratos e intensificar sus sesiones de yoga", reveló una fuente al periódico The National Enquirer.



La estrella del pop ya había asegurado anteriormente que se sentía "renovada" por su pérdida de peso y por la oportunidad que tiene ahora de disfrutar mucho más de la compañía de su hijo Max.



"Por fin he tenido un descanso y he podido pasar tiempo con mi hijo. Ser capaz de respirar, tener tiempo para estar lejos de las cámaras y centrarme en todas las cosas reales y personales me permitieron renovarme", explicaba la cantante al portal People.com.



Fuente: Bang Showbiz

