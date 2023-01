Chrissy Teigen y John Legend tendrán un bebé 'precioso'

La noticia de que la modelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend están esperando un bebé tras años intentándolo ha llenado de alegría a sus amigos, entre ellos Joe Jonas y Meghan Trainor.

"Ella es una chica muy divertida. Él la cuida y se preocupa por todo lo que les rodea. Van a tener un bebé precioso", cuenta Joe a PEOPLE.

Meghan Trainor -quien recientemente cantó junto a John la canción 'Like I'm Gonna Lose You'- cree que formarán una familia muy risueña y que John será un padre ejemplar.

"¡John será el mejor padre del mundo! Se reirán, bailarán y cantarán", dijo la artista.

No hay duda de que la modelo está muy ilusionada por su embarazo de cuatro meses, a pesar de las molestias típicas de su estado.

"Se suele encontrar mal todas las mañanas, pero está exultante", comenta una fuente a la revista.

La pareja anunció la buena nueva unas semanas después de que Chrissy se emocionara al hablar sobre sus problemas para concebir en su programa de televisión 'The FABLife'. Aunque le resultara difícil mostrar su vulnerabilidad, la maniquí necesitaba desahogarse y contar su experiencia con la fecundación in vitro.

"Llevaba tanto tiempo queriendo hablar de ello... No me sentía bien tuiteando: 'Ugh, de nuevo en la fecundación in vitro'", confesó.