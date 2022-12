Chris Martin y Gwyneth Paltrow disfrutaron en familia de un día de spa

Chris Martin y Gwyneth Paltrow continúan compartiendo gran parte de sus días libres pese a que en marzo anunciaron su separación tras nueve años de matrimonio. El último escenario donde se les ha visto juntos ha sido un spa neoyorquino, donde el domingo pasado, acudieron a pasar la tarde junto a sus hijos Apple (10) y Moses (8).

"Se les veía muy cariñosos el uno con el otro. Se estaban riendo un montón, haciendo bromas, y Chris incluso rodeó con su brazo a Gwyneth", contó un testigo al periódico New York Post.

Toda la familia recibió unos relajantes masajes y el cantante de Coldplay entretuvo a sus hijos bailando y cantando al son de la música que sonaba mientras esperaban en el salón de belleza a que terminaran de hacer la manicura a Apple.

A buen seguro la familia disfrutó al máximo de los tratamientos y servicios que les ofrecieron en el centro, y quizá Gwyneth se dejó llevar incluso por la sensación de placidez que ha experimentado en anteriores ocasiones, tal como contaba hace unas semanas la manicura Sophy Robson a la revista LOOK.

"Cuando trabajaba en el salón de uñas solían venir un par de celebridades pero la que me dejaba siempre sin palabras era Gwyneth Paltrow. Yo estaba muy nerviosa un día y recuerdo estar haciéndole la pedicura y pensando '¡tengo los pies de Gwyneth Paltrow en mis manos!'. De alguna manera conseguí mantenerme serena. Me ayudó el que ella fuera muy amable aunque como le estaba haciendo un masaje de pies no paraba de hacer sonidos orgásmicos".