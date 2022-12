Chris Martin: 'Angelina Jolie me secuestró para que le compusiera una canción'

La canción 'Miracles' del líder de Coldplay, Chris Martin, suena sobre los créditos de la última película dirigida por Angelina Jolie, 'Unbroken', pero ¿cómo consiguió la banda británica tan atractivo encargo? Lo cuenta el músico, bromeando, a Vulture: "Recibí un mensaje que decía: 'Nos reuniremos en un lugar que no desvelaremos. Se te vendarán los ojos y serás escoltado por siete exmiembros de las fuerzas especiales de la marina estadounidense'. Así que me raptaron, me golpearon en la cabeza, y me rociaron con un spray. Cuando me desperté estaba en la oficina, Brad Pitt estaba haciendo flexiones y Angelina estaba sentada con su corona puesta. También había un chico sujetando un cuchillo contra mi garganta, y ella me dijo: 'Escribe una canción para mí, de lo contrario, morirás', mientras Brad decía: 'Eso es'".

Pese a este evidente interés, Chris reveló que no tenían garantizado un hueco en la banda sonora, por lo que tuvieron que pasar algunas pruebas, como si de un reality de talentos se tratase.

"Escribimos una canción y después ella dijo: 'Habéis quedado entre los ocho finalistas', y tras eso hubo ronda de eliminaciones en directo en su casa. Quedamos segundos, pero el ganador se rajó", añadió divertido el cantante.