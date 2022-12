Chris Hemsworth y Elsa Pataky abandonan Hollywood por el bien de sus hijos

La familia Pataky-Hemsworth ha decidido trasladar definitivamente su hogar de Los Ángeles a Australia, país natal de Chris Hemsworth, para alejarse de una vez por todas del acoso mediático que sufren en la meca del cine, algo a lo que ni él ni su mujer, la española Elsa Pataky, están dispuestos a someter a sus hijos, India (2) y los gemelos Tristan y Sasha (8 meses).

"Cuando estoy con mis hijos y alguien les está asustando, que es lo que hacen [los paparazzi], me hierve la sangre. Se me ponen los pelos de punta. Me caliento y me pongo rojo de rabia. Y en Estados Unidos, siempre están ahí, las 24 horas de los siete días de la semana, a la puerta de tu casa, a dos metros de donde tiras la basura. Me importa una mi**da lo que diga la gente, eso no es un aspecto colateral de mi carrera. Si empiezas a pensar que es lo normal, que las cosas sencillamente son así, ahí es cuando estás en peligro. Así será la vida, pero no pienso educar a mis hijos de esa manera", explicó el intérprete a la edición australiana de la revista GQ.

El desencanto de Chris con el estilo de vida californiano ha ido aumentando al mismo tiempo que su fama, al comprobar de primera mano la hipocresía que puede llegar a reinar en la industria cinematográfica.

"Llegas a Hollywood, consigues algo y de repente te das cuenta: 'Jo**r, no me ha hecho tan feliz como creía, no ha arreglado nada'. Es una mi**da... Algunos productores y directores a los que nunca les había importado una mi**da, o que como mucho me habían echado un vistazo de reojo, se convierten en mi mejor amigo la siguiente vez que les veo. Es asqueroso", añadió.

El potencial lugar elegido ahora por Chris y Elsa para fijar su residencia sería el pueblo costero de Byron Bay, donde recientemente adquirieron una mansión por la que desembolsaron 7 millones de dólares (unos 6 millones de euros).

"Estamos pasando cada vez más tiempo en Australia y quiero que mis hijos crezcan allí y pasen su tiempo allí. Hemos estado mucho tiempo en California y echo de menos Australia, mi mujer también, así que nuestro objetivo era volver", explicaba en aquel momento Chris a la edición australiana del periódico Daily Mail.