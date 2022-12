Chris Hemsworth: 'Ser padre me ha hecho menos egoísta'

Viendo el ejemplar hombre de familia en el que se ha convertido, cuesta imaginar que el actor Chris Hemsworth fuera alguna vez una persona egoísta o egocéntrica, tal y como él mismo afirma. Sin embargo, esos dos rasgos de su personalidad cambiaron radicalmente tras convertirse en padre de la pequeña India Rose (2) y de los gemelos Tristan y Sasha (1), fruto de su relación con la actriz Elsa Pataky.

"Dios mío, me han cambiado de muchas maneras. Tengo un nuevo foco y otra motivación para hacer las cosas. Ser padre hace que dejes de centrarte en ti mismo, lo cual es una novedad. Yo solía tener un montón de conversaciones internas sobre mí, sobre mí y sobre mí. Ahora, todo gira en torno a los niños, en torno a cómo puedo ayudarles y qué puedo construir para mi familia. La paternidad te obliga a ver la vida de otra manera. Te vuelves menos egoísta", confesó el protagonista de 'Thor' al portal filipino Inquirer.

Publicidad

Aunque la rutina actual de Chris no tiene nada que ver con su antigua vida de soltero o con la que llevan la mayoría de sus compañeros de profesión, él se siente perfectamente feliz pasando todo el tiempo posible en compañía de su familia.

"Los niños se despiertan bastante pronto y comienzan a organizar sus travesuras para divertirse. Mi hija suele acostarse alrededor de las ocho de la tarde. Entonces tengo una buena media hora para ver la televisión y después me voy a dormir", explicó.

Tanto Chris como Elsa decidieron mudarse a Australia -país natal del actor- hace unos meses para poder ofrecer a sus hijos una infancia alejada de la atmósfera agobiante de Los Ángeles.

"Volvimos a Australia hace cuatro o cinco meses y es maravilloso. En Los Ángeles, y no es que me pueda quejar del lugar porque me ha dado mucho, cada paso te recuerda constantemente a la industria del cine. Hay carteles de películas en las que no sales, en las que quieres salir o en las que ya has salido, todo el mundo que conoces habla de ellas y es agobiante. En esta ocasión, sí he notado la diferencia al regresar a casa. Te vuelves a sentir como un ser humano", revelaba el intérprete a la revista Total Film.