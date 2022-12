Chris Hemsworth aprende español con su hija India Rose

El actor australiano Chris Hemsworth no conoce el idioma nativo de su mujer, Elsa Pataky; lengua que también parece hablar con la limitada soltura que le dan sus casi dos años de vida, su pequeña hija India Rose. Pero eso no quita para que se muestre interesado en aprender español y siga con atención las lecciones que le da su hija.

"Chris ha aprendido bastante español, sobre todo con India, que es una buena profesora, porque le dice una palabra en español y si ve que no la entiende, se la repite en inglés, le dice 'vamos let's go'", cuenta Elsa en blog para la revista Glamour 'Elsa Pataky Confidential'.

Publicidad

El mundo de la actriz española gira en torno a sus hijos desde la llegada de India en mayo de 2012 y el nacimiento de sus mellizos Tristan y Sasha el pasado 18 de marzo, por eso Elsa no duda en hablar en su bitácora sobre las particularidades de la maternidad.

"Para el pecho no sabría darte ningún consejo. Yo después de darle el pecho a India no quedé mal, y ahora con los chicos, no sé todavía qué va a pasar. Creo que hay cremas reafirmantes, pero desconozco su eficacia", escribe en respuesta a las dudas de una lectora.

Elsa y su marido viven un momento muy dulce desde que decidieron ampliar la familia y hasta la pequeña India ha sabido adaptarse sin problema a los nuevos miembros del guapo clan.

"India ha encajado perfectamente la llegada de sus dos hermanitos. Creo que por un lado es porque está rodeada de quienes siempre le han prestado atención, sus abuelas, abuelos, amigos, y como nos turnamos, no nota que yo presto más atención a los pequeños. Además tenemos la suerte de que su papá no está trabajando ahora así que le dedica mucha atención", explica la intérprete, quien también relata orgullosa el trato cariñoso de la hermana mayor: "India tiene un carácter muy bueno, cada mañana al despertar va al cuarto de los bebés a verles, les acaricia las cabezas y les da besos. Les llama por sus nombres y también les ofrece galletas, es muy graciosa".