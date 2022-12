Chris Brown renuncia a las fiestas para proteger a su hija Royalty

La mansión de Chris Brown fue asaltada esta semana por tres hombres armados que encerraron a la tía del cantante en un armario antes de desvalijar la vivienda, un acontecimiento que ha empujado a Chris a cambiar su estilo de vida para proteger a su hija Royalty y poner punto final a la serie de incidentes que ha vivido en los últimos meses, que incluyen un extraño episodio en el que una desconocida se coló en su casa, se duchó en su baño y se tendió a esperarle en la cama.

"Royalty es la persona más importante en la vida de Chris y lo más preciado que tiene, y no va a poner en peligro el tiempo que pasa con ella. Ha hecho limpieza en su casa y las únicas personas que son bienvenidas ahora son sus familiares, nadie más. Nada de amigos ni de fiestas locas, cero. Le está diciendo a sus colegas que ya no son bienvenidos y que esta nueva casa no será un garito para liarla", aseguró una fuente al portal Hollywood Life.

Publicidad

Chris ha tomado esta decisión poco después de que la madre de Royalty, Nia Guzman -a quien dejó embarazada mientras aún mantenía una relación con la modelo Karrueche Tran- reconociera que temía que su hija no estuviera a salvo en casa de su famoso padre tras enterarse de la noticia del robo. Según una persona cercana a Nia, ella está convencida de que muchos de los amigos de Chris son miembros de bandas callejeras, por lo que quiere evitar a toda costa que su hija esté expuesta a esas peligrosas influencias.

Por: Bang Showbiz