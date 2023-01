Chiquis Rivera prefiere ser una 'gordibuena' a una 'flaquifea'

La cantante Chiquis Rivera es consciente de que su curvilínea figura no se adapta a los cánones de belleza que imperan en la industria del espectáculo, pero no por ello está dispuesta a perder peso y a arriesgarse a que con los kilos también desaparezca parte de su atractivo físico.

"Prefiero que me digan 'gordibuena' que 'flaquifea'", afirmó la intérprete en su cuenta de Twitter, rematando su declaración de intenciones con una frase de su canción 'Aprovéchame' dirigida a sus seguidores masculinos: "Mírame bien, no soy la flaca que no quiere comer. Yo tengo claro que soy mucha mujer, dime si tú conmigo vas a poder".

Sin embargo, la joven sí que ha intentando mejorar su alimentación en los últimos años para sentirse "más a gusto" consigo misma moderando la cantidad de pollo y carne roja que consume.

"Lo que me ha ayudado mucho en los últimos años es no comer tanto pollo, tanta carne roja. Ahora me estoy enfocando en el pescado y en los mariscos más bien, y eso es algo que me ha ayudado mucho", confesaba la cantante en el programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión.

Los únicos comentarios sobre su aspecto físico que molestan a Chiquis son los que aseguran que ha pasado por quirófano para deshacerse de algunos kilos, aunque intenta restarles importancia y concentrarse únicamente en cómo se siente ella consigo misma.

"Qué fea la gente que dice que me he hecho algo... Pero no importa, estoy contentísima y me siento cómoda, que es lo importante", afirmaba Chiquis al mismo medio el pasado mes de octubre.