Chiquis Rivera es la 'mejor hermana del mundo'

Desde que su madre Jenni Rivera murió en un accidente de avión en 2012, la cantante Chiquis Rivera ha ejercido de figura materna para sus dos hermanos más pequeños, Jenicka (18) y Juan Ángel (14) -también conocido como Johnny-, especialmente después de que su tía Rosie le cediera la custodia de ambos. Ahora, el más pequeño del clan Rivera ha querido agradecerle públicamente que haya cuidado de él compartiendo un bonito mensaje en sus redes sociales en el que afirma que Chiquis es una bendición del cielo.

"Tengo la mejor hermana del mundo. ¿Por qué me bendijo Dios con ella? No tengo ni idea, pero no se la voy a devolver nunca. ¡Te quiero, hermanita! ¡Eres maravillosa!", afirmó el joven en su cuenta de Instagram.

Chiquis no tardó en responder a las bonitas palabras de su hermano a través del mismo medio confesándole que él, Jenicka y el resto de sus hermanos -Jacquie y Michael- son quienes le han dado fuerzas para enfrentarse a todos los obstáculos que le ha planteado la vida.

"¡Mi fiel compañero! Te quiero mucho. Gracias por mostrar siempre tanto interés por todo lo que hago. Y gracias mamá por todos mis hermanos. Son los que me hacen seguir adelante", escribió Chiquis en su perfil de la red social.

El cariñoso mensaje de Juan Ángel no podría llegar en mejor momento, ya que su hermana mayor no atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal tras poner punto final a una relación sentimental de cuatro años. Chiquis ha optado por refugiarse en el trabajo y en la promoción de su disco, 'Ahora', para olvidarse de su corazón roto.

"Trabajar me ayuda muchísimo, el estar ocupada me mantiene la mente ocupada y no me deja pensar en cosas. Ya cuando llego a mi casa y me acuesto sí que me dan ganas de llorar porque fueron cuatro años de mi vida. Pero ni modo, qué se puede hacer", explicaba Chiquis al programa 'Suelta la sopa' de la cadena Telemundo.