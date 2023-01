Cheryl Cole manda un mensaje a sus acosadoras pidiéndoles calma

Desde que se conociera su relación con el componente de One Direction Liam Payne el mes pasado, Cheryl Cole se ha convertido en el objetivo preferido de cientos de acosadoras online, a lo que la cantante ha querido poner freno dirigiéndose a todas ellas y pidiéndoles que dejen de atacar a su propio género.

"Las chicas compiten entre ellas. Las mujeres se dan fuerzas entre ellas", se leía en una imagen que subió la artista británica a Instagram. Y además escribió: "Puede ser tan duro en algunos momentos ser chica, ¡por taaantas razones! Pero no lo tenemos que hacer más difícil nosotras. ¿Por qué sentimos la necesidad de hacer eso? No lo entiendo. Yo siempre he sido una chica muy de chicas, y adoro las mujeres fuertes. Por eso me rodeo de ellas y por eso trato de dar fuerza a otras. Tratar de vapulear a otra persona dice mucho de vuestro carácter. Y nada del de ellas. No hay nada más poderoso o bonito que mujeres fuertes que te inspiren, en las que te puedas fijar. ¡¡¡Sé tú una de ellas!!!".

Pero pese a la negatividad desplegada por las despechadas fans de One Direction, Cheryl (32) y Liam (22) han mostrado orgullosos su romance. La nueva pareja ha colgado estos días dulces fotos en sus cuentas de Instagram de sus diferentes románticos encuentros.

Por: Bang Showbiz