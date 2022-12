Charlize Theron solo quiere pasar tiempo con su hijo

Aunque sigue erigiéndose como una de las actrices más cotizadas de la gran pantalla, la sudafricana Charlize Theron ha decidido poner su carrera profesional en un segundo plano para centrar la mayor parte de su tiempo en el cuidado de su pequeño Jackson (2), por lo que en vez de seguir cultivando su dilatado historial profesional con la intensidad de antaño, la artista dedica las horas libres de su agenda a fortalecer la estrecha relación que le une a su pequeño.

"La maternidad me ha cambiado para mejor. Es una transformación mágica y natural al mismo tiempo, que ha hecho que mi hijo se haya convertido en la gran prioridad de mi vida. Siempre que puedo sacar algo de tiempo libre de mi agenda, se lo dedico enteramente a él. No solo porque tenga que hacerlo, sino porque no puedo pensar en otra cosa que me haga más feliz que disfrutar de su compañía, reveló a la edición dominical del diario británico Daily Mail.

Publicidad

El hecho de que se haya volcado de lleno en su faceta maternal, sin embargo, no ha evitado que Charlize Theron haya vivido en estos últimos años otras experiencias notables relacionadas con su vida personal, ya que además de protagonizar una mediática relación con Sean Penn desde el mes de febrero, la estrella de cine ha retomado de forma progresiva la pasión por el baile que le ayudó a dar el salto al mundo del espectáculo hace ya casi dos décadas.

"Mi hijo me ha ayudado a desempolvar los zapatos de baile y a volver a disfrutar de la danza. Muchas veces estamos en casa y me dice: 'Venga, mamá, vamos a bailar un poco'. Transformamos nuestra sala de estar en una especie de discoteca y ponemos todas aquellas canciones contemporáneas que más nos gustan. Siento que he vuelto a mis años de juventud, cuando quería ser una bailarina profesional", apuntó la artista.