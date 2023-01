Charlie Sheen ha retomado su tratamiento convencional para el VIH

Esta semana Charlie Sheen admitía en 'The Dr Oz Show' que había dejado el tratamiento que su médico le había mandado para probar una terapia alternativa en México con el doctor Sam Chachoua, pero aseguró que poco antes de entrar en el programa le habían dicho que la carga viral en sangre había vuelto a subir.

Ahora, ha sido su mánager Mark Burg quien ha querido dejar claro que dados los resultados clínicos, Charlie ya ha retomado su tratamiento convencional.

"Solo para dejarlo claro, Charlie arriesgó su vida por un médico que aseguraba que tenía la cura contra el VIH. Cuando no funcionó volvió inmediatamente a su medicación", cuenta Burg a la revista People.

El intérprete además planea seguir compartiendo su visión sobre la enfermedad en otro episodio de 'The Dr. Oz Show'.

"A Charlie no le pagan por aparecer en 'The Dr. Oz Show'. Por ahora va a hacer un nuevo episodio donde hablará sobre lo que está aprendiendo de la enfermedad y de cómo está tomando un enfoque médico holístico para fortalecer su sistema inmunológico y reuniéndose con varios médicos e investigadores del VIH", añade el representante.

Charlie -quien reveló su condición el pasado noviembre- admitió haber puesto su vida en peligro al dejar de tomar su medicación.

"He estado sin tomar mis medicinas durante una semana. ¿Estoy arriesgando mi vida? Seguro. ¿Y qué? Nací muerto. Esa parte no me molesta en absoluto", admitía Charlie en el programa.

Sin embargo, sus experimentos le provocaron tener mayor carga viral en su sangre que antes.

"Estoy algo desconcertado porque justo antes de entrar aquí me han dado unos resultados que no me han gustado. [La carga viral] había sido indetectable en los análisis de sangre de cada semana y ahora he sabido que los números han vuelto a subir", añadía.

El médico privado de Charlie, Robert Huizenga, no estaba de acuerdo con las recientes decisiones de Charlie en lo que respecta a su salud puesto que estaba desaprovechando una "oportunidad".

"Simplemente me rompería el corazón que hicieras algo que conllevase desaprovechar esta oportunidad y después volver a donde estábamos hace varias décadas. Simplemente me rompería el corazón que estuviéramos en riesgo de volver a esa horrible parte de nuestra historia", comentaba Huizenga.