Charlie Sheen deja una propina de 1.400 dólares en un restaurante

El pasado jueves el actor invitó a su dentista, el doctor Kevin Sands, al humorista Jon Lovitz y al actor Darius McCrary a una comida en el Café Roma de Beverly Hills, y quedó tan encantado con el servicio que quiso recompensarles con una espléndida propina.

"Charlie estaba de muy buen humor y era todo sonrisas. Se pasó todo el rato diciendo a la gente que era gracias al gran trabajo que el doctor Sands había hecho en sus dientes durante años", contó un testigo del momento a Radar Online.

La cuenta de Charlie ascendía a 629 dólares y tenía ya incluida 115 dólares de propina, pero el actor quiso dejar más.

"El camarero se quedó sorprendido al leer que el recibo era de 2.000 dólares. Charlie le dijo que no había ningún error, aunque ya estuviera incluida una propina. Charlie hace estas cosas todo el tiempo. Es muy, muy generoso. Así es él", explicó otro testigo.

Esa generosidad se vio el pasado septiembre, cuando hizo llegar 1.000 dólares al empleado del restaurante PYT de Filadelfia -propiedad del empresario Tommy Up- al que LeSean McCoy, jugador de fútbol americano, le había dejado 20 centavos de propina. Por aquel entonces Charlie tuiteó: "Querido Tommy Up de PYT en Filadelfia. Por favor, dile a Rob K que prometo darle 1 .000 dólares porque quiero ayudar con el desastre de la propina. C".