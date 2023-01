Charlie Sheen culpa a las drogas y el alcohol por sus fracasos matrimoniales

El actor Charlie Sheen está convencido de que su adicción al alcohol y a las drogas fue el motivo del fracaso de sus matrimonios con Donna Peele, Denise Richards -fruto del cual nacieron sus hijas Sam (11) y Lola (10)- y Brooke Mueller -madre de sus gemelos Bob y Max (6)-, aunque también reconoce que él no es una persona con quien resulte sencillo estar casada.

"Mi adicción no ayudó. Para empezar, ni siquiera sé si estoy hecho para el matrimonio. De momento pierdo 0 a 3. Sencillamente no se me da bien. Tengo unos hijos maravillosos como resultado de ello. De eso no me arrepiento... Denise y Brooke lo están haciendo lo mejor que pueden y las dos son unas madres estupendas aunque no siempre nos entendamos", confiesa el intérprete en la segunda parte de su entrevista con el Dr. Mehmet Oz que se emitirá hoy martes.

Publicidad

Con quien sí mantiene una buena relación Charlie -que el pasado noviembre reveló públicamente que era VIH positivo- es con su padre, el actor Martin Sheen, especialmente desde que le fue diagnosticada su enfermedad hace cuatro años.

"No quiero decir que cambió específicamente nuestra relación, pero sí que sucedió algo entre él y yo. Ahora somos mejores amigos que antes. No nos juzgamos el uno al otro. Nos lo pasamos muy bien cuando estamos juntos. Obviamente, no estamos de acuerdo en todo. A ver, ¿lo están algún padre e hijo? Él es un tipo especial y tengo mucha suerte de tenerle a mi lado".

Por: Bang Showbiz