Charlie Carver revela que es homosexual

El actor Charlie Carver, conocido por sus papeles en series como 'Teen Wolf' o 'The Leftovers', ha revelado su homosexualidad en un extenso ensayo que ha publicado en su cuenta de Instagram dividido en cinco partes junto a una imagen de la cita: 'Sé la persona que necesitabas ser cuando eras joven'.

"De niño, sabía que quería ser actor. Sabía que quería ser muchas cosas... Fue a esa edad cuando también me di cuenta, aunque de una manera abstracta, de que era diferente a los demás chicos de mi curso. Después de un tiempo, ese conocimiento abstracto creció y se articuló a través de un doloroso proceso marcado por sentimientos de desesperación y alienación, que culminó al decir dos palabras en voz alta: 'Soy gay'", confiesa Charlie en el comunicado.

Aunque el joven de 27 años -que saltó a la fama interpretando a dos de los hijos del personaje de Felicity Huffman en 'Mujeres desesperadas' junto a su hermano gemelo Max- se sintió en un entorno seguro al confesar su sexualidad a sus amigos y familia, temía que "salir del armario" limitara su carrera como actor.

"No quiero que mi sexualidad me defina. Sí, estoy orgulloso de ser un hombre gay, pero no me identifico como un hombre Gay u hombre GAY, o simplemente como gay. Me identifico como muchas cosas, esas identidades diversas son todas igual de importantes y componen mi verdadero Yo, que cambia constantemente. Como actor, creía que mi responsabilidad con el arte y la industria era permanecer neutral. Ser un lienzo, un camaleón, el siguiente personaje. En especial, tenía el deber de permanecer como una posibilidad a ojos de los equipos de casting, los directores y la audiencia. Tenía miedo de que salir del armario me limitara a un tipo de papeles, a una percepción limitada con la que no estaba conforme profesionalmente", añade.

Sin embargo, ahora Charlie se siente "emocionado" ante la perspectiva de poder ser él mismo y de ayudar a otros a descubrir su verdadera identidad.

"Así que quiero que quede claro, me identifico como gay... Me lo debo a mí mismo, más que nada: ser la persona que necesitaba ser cuando era joven. Y quiero dejar constancia de que mi hermano gemelo es tan guay como yo por ser heterosexual".

Por su parte, el también actor Max Carver, ha demostrado su apoyo a su hermano en Twitter.

"Mi hermano tiene HUE*OS", publicó en un tuit.

Por: Bang Showbiz