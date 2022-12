Channing Tatum y Jenna Dewan-Tatum se sentían matrimonio antes incluso de casarse

El actor Channing Tatum empezó una relación con su compañera de reparto de 'Step Up (Bailando)' Jenna Dewan-Tatum al trabajar juntos en la cinta en el año 2006, y aunque no se dieron el sí quiero hasta tres años después, por ese entonces ya fue un mero procedimiento legal que no cambió los sentimientos del uno hacia el otro.

"Llevamos anillos de compromiso desde el primer año. [Para entonces] ya estábamos casados en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Me gusta decir 'mi mujer'. Me hace sentir bien. Me siento maduro", contó Channing al periódico The Independent.

El actor de 34 años tiene una hija de 19 meses con Jenna, Everly, y tiene claro que no quiere ser un padre "controlador".

"No quiero convertirme en un padre controlador. Sé que, en parte, darle mucha libertad a los niños es un arma peligrosa, pero tienes que dejarles vivir y crecer", dijo el actor.

El intérprete estadounidense tiene una estrecha relación con su hermana Paige, quien le ha enseñado mucho sobre ser un hombre.

"[A través de mi madre y mi hermana] he aprendido mucho sobre cómo es ser un hombre a ojos de una mujer. Mi hermana fue una parte muy importante en mi vida. Tenía muy claro cómo veía a los hombres. Tuve la oportunidad de verlo a través de sus ojos y entender qué se esperaba de mí".